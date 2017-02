Turnploeg met nieuwe namen naar Stuttgart

Bart Deurloo is de enige turner in de selectie die vorig jaar in Rio op de Olympische Spelen uitkwam. Hij zit in het eerste team, bestaande uit Deurloo zelf, Anthony van Assche, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Boudewijn de Vries. Voor het tweede team zijn Michel Bletterman, Rick Jacobs, Alex Klinkenberg, Max Kooistra en Justen Zuidema geselecteerd.



De Team Challenge in Stuttgart is de eerste internationale teamwedstrijd in de nieuwe olympische cyclus. Deurloo begint zijn seizoen met een optreden in een wereldbekerwedstrijd in Newark (Verenigde Staten) op 4 maart. Op 8 april is de Rotterdammer actief op een wereldbekerwedstrijd in Londen. Bij de vrouwen turnt Tisha Volleman deze wedstrijden. Eythora Thorsdottir komt op 18 maart in actie bij de wereldbekerwedstrijd van Stuttgart.