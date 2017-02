Turnster Wyomi Masela ziet af van comeback

,,Als sporter wil je honderd procent kunnen vertrouwen op je lichaam en dit lukt mij op dit moment niet meer. Daarom heb ik besloten dat dit het moment is om definitief te stoppen met turnen."



Masela maakte deel uit van het team dat in 2009 zevende werd op de EK en in 2011 dertiende op de WK. De Olympische Spelen van Londen in 2012 moesten het hoogtepunt worden voor Masela. De KNGU wees haar aan voor de enige startplek voor een Nederlandse turnster, maar volgens de rechter sprak de gymnastiekbond voor haar beurt. In een kort geding dwong Céline van Gerner een herkansing af om zich alsnog te kwalificeren voor de Spelen. Masela bleef thuis.



De Overijsselse brak door bij TON Almelo en verkaste in 2013 naar TurnZ Amsterdam. In 2015 stapte ze over naar SV PAX Hoofddorp, maar door nieuw blessureleed turnde ze geen enkele wedstrijd voor de club uit Haarlemmermeer.



Haar laatste wedstrijd dateert van juni 2014, de NK in Rotterdam. In september begint Masela een nieuwe opleiding in de richting hotelmanagement of toerisme.