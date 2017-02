Turnsters VS treden met misbruik in openbaarheid

Een van de drie turnsters is Jamie Dantzcher, deelneemster aan de Olympische Spelen in 2000. Ook drievoudig kampioene ritmische gymnastiek Jessica Howard en Jeanette Antolin vertelden zondag gedetailleerd over het misbruik door hun voormalige ploegarts Larry Nassar.



Nassar werd in december vorig jaar al opgepakt omdat hij kinderporno in zijn bezit zou hebben. Daarvoor werd hij al eens eerder opgepakt. Nassar, tot juli 2015 bijna 30 jaar dokter van de ploeg, ontkent alles. Hij werd destijds ontslagen wegens een andere verdenking van seksueel misbruik.



Behandelingen

Volgens de turnsters zouden ze tijdens diverse behandelingen van de arts onzedelijk zijn betast. Zo werd Dantzscher door de arts behandeld voor lage rugpijn, maar stak hij zijn vingers in haar vagina om, zo verzekerde hij haar, haar heup terug te kunnen zetten.



Dantzscher, die brons won met de Amerikaanse ploeg op de Spelen in Sydney 2000, spande in september vorig jaar al een rechtszaak tegen Nassar aan, maar dat deed ze in eerste instantie anoniem. Nu heeft ze ervoor gekozen om toch in de openbaarheid te treden.



Volgens Dantzscher zag ze de arts normaal gesproken zonder dat iemand anders daarbij aanwezig was, wat tegen de regels van de Amerikaanse gymnastiekbond in gaat.



Onderzoek

Ook de Amerikaanse kranten Indystar en USA Today deden onderzoek naar het misbruik. Volgens hen zijn in de afgelopen twintig jaar honderden jonge turners misbruikt in de VS. Het zou gaan om jongens en meisjes uit alle delen van het land.



Officials zouden niets hebben gedaan om het misbruik tegen te gaan, terwijl ze er in meerdere gevallen wel vanaf wisten. Meerdere turnsters zeggen in de kranten het misbruik intern te hebben aangekaart, maar dat daar niets mee is gegaan.



Het is al het tweede omvangrijke misbruikschandaal in de sportwereld dat in korte tijd aan het licht komt. In november werd het Engelse voetbal opgeschrikt door een vergelijkbare affaire.