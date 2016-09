Tyson Gay gaat voor kansen in het bobsleeën

Bep van Klaveren-prijs voor boksster Fontijn

19 september Nouchka Fontijn heeft maandag tijdens de Bep Van Klaveren Memorial in de Maassilo de prijs gekregen die is vernoemd naar de befaamde Rotterdamse bokser. De 28-jarige Schiedamse veroverde vorige maand bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zilver in de klasse tot 75 kilogram. Fontijn moest in de finale haar meerdere erkennen in Amerikaanse titelhoudster Claressa Shields.