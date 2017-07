Uitdagers van Luiten op KLM Open bekend

,,Mooie namen, met wie Luiten het moet gaan uitvechten’’, aldus Slooter over het vastleggen van de topspelers. Die maken allen deel uit van de top-70 van de wereldranglijst. De hoogst gepositioneerde is de Oostenrijker Wiesberger, met een 29ste plek op de ranking. Wiesberger eindigde afgelopen jaar in Spijk als tweede achter Luiten.

Westwood, Sullivan en Wood (allen Britten) maakten het afgelopen jaar deel uit van het Europese Ryder Cup-team. De bekendste van het trio is Westwood, in 1999 de winnaar van het grootste golftoernooi van Nederland. ,,De laatste keer dat hij in ons land speelde, was in 2011. We zijn heel blij dat hij weer van de partij is. Westwood is een speler voor wie de mensen naar de baan komen’’, aldus Slooter.