Uitslagen EK turnen pas tien uur later officieel

Serena Williams tot 2018 met zwan­ger­schaps­ver­lof

7:58 Tennisster Serena Williams is inderdaad zwanger. Dat is bevestigd door een woordvoerder. Ze komt de rest van dit jaar niet meer in actie. De 35-jarige Amerikaanse tennisdiva verwacht haar kindje in de herfst. De 23-voudig grandslamwinnares is van plan in 2018 terug te keren in het wedstrijdcircuit.