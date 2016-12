Uitslagen polls: Oranje stelt teleur, Max is onze man

De voorbije dagen vroegen we je in zeven categorieën naar dè sportvragen van 2016. Hieronder lees je de uitslagen op de volgende vragen: Wie is de sportpersoonlijkheid van 2016? Wie stelden ons teleur in 2016? Van wie genoten we het meest op het EK? Welk moment uit 2016 blijft ons het meest bij? Welke valpartij staat op het netvlies gebrand? Wie maakt ons trots in 2017?



Bekijk alle uitslagen hieronder!