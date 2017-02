Uniek: Van Gerwen wint een keertje niet

De ‘onverslaanbare’ Michael van Gerwen won vanavond niet. Niet toevallig was het Gary Anderson, de man die het meest aan hem is gewaagd, waarmee hij in de Premier League de punten moest delen.

Door Pim Bijl

Met het gelijkspel in de kraker tegen Anderson vanavond in de uitverkochte Metro Radio Arena is er een eind gekomen aan de indrukwekkende reeks van gewonnen partijen op de Majors. Die teller bleef nu steken op 45. Wel duurt de ongeslagen reeks van Van Gerwen nog voort. Het laatste verlies op een van de belangrijke tv-toernooien dateert alweer van 4 februari 2016, toen Van Gerwen van James Wade verloor.

Aan mooie affiches geen gebrek bij de Premier League waar elke donderdagavond de beste tien spelers van de wereld elkaar treffen. Maar de absolute kraker van het hedendaagse darts is toch die tussen Michael van Gerwen en Gary Anderson, de nummers 1 en 2 van de wereld. De Nederlander en de Schot schudden elkaar lachend de hand na het 6-6 gelijkspel op de openingsavond in Newcastle.

Twee partijen voor hem had Raymond van Barneveld zich na een 1-4 achterstand uiteindelijk knap teruggevochten en uiteindelijk met 7-5 gewonnen van Adrian Lewis. De 49-jarige Hagenaar toonde voor de zoveelste keer in de recente historie veerkracht en begon zo uitstekend aan alweer zijn twaalfde deelname in de Premier League.

Maar het hoogtepunt werd de herhaling van de WK-finale van eerder dit jaar. Weer was het een wedstrijd op hoog niveau, in alweer de 39ste ontmoeting tussen Van Gerwen en Anderson. Uitgebreid vierde de Schot zijn finish op 130 waarmee hij terugkwam op 4-4 en pakte in de leg daarna ook de voorsprong. Van Gerwen sleepte vervolgens nog een punt uit het vuur.

Als er één man de superieure veelwinnaar uit Vlijmen nog regelmatig flink laat zweten is het de Schot. De cijfers zijn uiteraard in het voordeel van Van Gerwen die 24 partijen won. Anderson zegevierde 13 keer, en voor de tweede keer eindigde een wedstrijd vanavond in een gelijkspel.

In 2005 op de British Open was het eerste duel. Van Gerwen nog als jonge tiener met stekeltjes. Hij speelde toen nog toernooien in Café de Bergen in Rosmalen en op vrijdagavond standaard deelnam aan de competitie met zijn eredivisieteam Broken Arrows. Brutaal versloeg Van Gerwen de Schot in dat eerste onderonsje. Gezegd moet worden dat Anderson destijds nog als erg wisselvallig te boek stond.

Quote Ik gooide vandaag gewoon goed, maar niet goed genoeg Michael van Gerwen

De twee maakten sindsdien beiden een spectaculaire groei door. Van Gerwen verlegde – na enkele moeizame jaren - de grenzen in zijn sport. Anderson raakte zijn podiumvrees kwijt en is inmiddels een stabiele factor, zeker op de belangrijkste toernooien waar hij met name zijn pijlen op richt.

Mighty Mike domineert de sport en The Flying Scotsman is nog het meest gewaagd aan de ongenaakbare heerser. Kijk alleen maar naar de wereldtitels. In 2014 en 2017 ging de Sid Waddel Trofee naar de Nederlander, in 2015 en 2016 naar Anderson. Ook veelzeggend: van de laatste tien krakers tussen de twee buiten de Premier League om waren er zeven een finale en drie een halve finale. Vorige week nog pakte Van Gerwen de Schot in The Masters.

Dat lukte nu niet. ,,Ik gooide vandaag gewoon goed, maar niet goed genoeg’’, zei Van Gerwen voor de camera van RTL. ,,Een gelijkspel telt niet, daar is geen reet aan, maar is nog steeds beter dan niks. Toch zal ik volgende week beter moeten spelen.”