Usain Bolt ontroostbaar na dramatisch afscheid

Zo eindigt de imposante carrière van een van de grootste sporters aller tijden niet met een gouden medaille om zijn nek, maar met een rolstoel naast zich. In het Olympic Stadium zien de ruim 60.000 fans de sprintlegende tijdens de 4x100 meter-finale in volle achtervolging op de Brit Nethaneel Mitchell-Blake plots naar zijn hamstring grijpen. In de herhalingen is duidelijk te zien dat de pijn er abrupt in schiet. Er rolt een ‘F*ck’ over zijn lippen.