Van Aert klasse apart in Heusden-Zolder

Boom werd vorig jaar, toen hij eveneens in Heusden-Zolder zijn rentree in de wereldbeker maakte, nog op meer dan zeven minuten gereden. Dit keer kon de Brabander, voor het laatst in het shirt van Astana, in het spoor van de toppers blijven, al was Van Aert al snel vertrokken. De Belg had de laatste weken vaak moeten buigen voor Van der Poel en was op het parcours, waar hij vroeg in dit jaar de wereldtitel veroverde, gebrand op de zege.

,,Het doet deugd om weer eens te winnen'', meldde hij bij Sporza, na zijn lange solo. ,,Dit is voor mij toch de beste manier van een koers rijden. De afgelopen weken ben ik een paar keer in de slotronde geklopt, al was het nou ook weer niet de bedoeling om al zo snel alleen voorop te komen. Maar ik zag dat Mathieu een slechte start had en ben ook daarom maar doorgereden.''

Van Aert had de eerste twee wereldbekerwedstrijden gewonnen, bij afwezigheid van Van der Poel, die er daarna drie won. De cross van Koksijde werd afgelast vanwege de storm.