Van de Zandschulp mist hoofdtoernooi Rotterdam

De verrassende Nederlands kampioen verloor in de laatste kwalificatieronde van Pierre-Hugues Herbert. De Fransman, nummer 96 van de wereld, won de partij in twee sets 7-6 (3) 6-4. Daarmee blijft het aantal Nederlandse deelnemers in Ahoy op twee: Robin Haase en Tallon Griekspoor.



Van de Zandschulp werkte in de eerste set bij 6-5 twee setpoints weg, maar moest in de tiebreak toch buigen voor de Fransman die in het tweede bedrijf aan één break genoeg had. Haase neemt het in de eerste ronde op tegen de Duitser Florian Mayer. Griekspoor lootte de Luxemburger Gilles Müller.