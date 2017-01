Van den Berg verdedigt met pijn en moeite indoortitel handboogschieten

Handboogschutter Sjef van den Berg heeft zondag in Zoetermeer de Nederlandse indoortitel geprolongeerd. Hij kreeg de overwinning zeker niet cadeau. Pas na verlenging in de shoot-off werd Van den Berg tot kampioen gekroond.

Het indoorseizoen is voor de Olympiër uit Heeswijk-Dinther, tegenwoordig woonachtig in Sint-Anthonis, maar bijzaak. Sterker nog, het NK is zijn enige indoorwedstrijd deze winter. Voor aanvang van de recurvefinale tegen Steve Wijler van De Grensschutters uit Reuver was Van den Berg er ook niet gerust op. Tijdens de training met de nationale selectie afgelopen vrijdag op sportcentrum Papendal was Wijler niet te kloppen.

Van den Berg vond in sporthal Oosterpoort toch een manier om de Noord-Limburger van de titel af te houden. Wijler kwam nog wel sterk terug na een 3-1 en 5-3 achterstand. Een shoot-off moest de beslissing brengen. Beide schutters troffen de tien, zelfs met een schuifmaat in de aanslag kon de scheidsrechter geen winnaar aanwijzen. Het was 'to close to call'. In de herkansing van de shoot-off bleek de 9 Van den Berg dichter bij het midden van de roos dan de 9 van Wijler.

Ossenaar Rick van den Berg, die over een paar weken de Nederlandse eer hoog moet houden op de EK indoor, sneuvelde in Zoetermeer al in de kwartfinales tegen Willem Nijssen van Concordia uit Sint-Oedenrode. Nijssen kon zijn sterke optreden niet bekronen met een medaille. Hij verloor de strijd om het brons.

Bij de vrouwen recurve was Claire van Dijck dichtbij een verrassing. De schutter van De Zwartmikkers uit Middelbeers nam brutaal een 2-0 voorsprong in de finale, maar vervolgens won Sietske Visser drie sets op rij: 2-6.