Van der Heijden na dit seizoen weg bij Esbjerg

Stroetinga en Van de Merwe sterksten op Uithof

23:09 Arjan Stroetinga heeft de twaalfde wedstrijd in de KPN Marathon Cup gewonnen. De schaatser van Royal A-Ware was vandaag na 125 ronden op De Uithof in Den Haag de snelste in de sprint van een kopgroep van tien man. Stroetinga bleef Robert Post (Bouw Techniek) en Ingmar Berga (Okay Fashion & Jeans) voor.