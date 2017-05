Van der Mark vijfde en vierde in Donington

Van der Mark deed het iets beter dan zaterdag, toen hij als vijfde finishte. Die race werd gewonnen door Tom Sykes, die een dag later tweede werd.

Het was het eerste raceweekend zonder de Amerikaan Nicky Hayden, die afgelopen maandag overleed aan de gevolgen van een fietsongeval in Italië. De Honda van de overleden motorcoureur stond als eerbetoon dit weekeinde in de pitbox op Donington Park.