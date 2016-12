Van der Poel boos na pechdag

Ode aan je sportheld 1972: Het jaar van Ajax, Ard & Keessie, Deep Purple en... Dave Wottle

17:03 Omdat de donkere dagen rond kerst een ideale gelegenheid zijn voor knisperende verhalen, gaven wij elkaar op de online sportredactie een opdracht: breng een ode aan jouw sportheld. Regels waren er eigenlijk niet, we mochten ons naar hartenlust uitleven. Vandaag deel 2: Bert van der Linden over Dave Wottle, de man met de cap die in 1972 op spectaculaire wijze olympisch goud haalde op de 800 meter.