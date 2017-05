Van der Weijden komt 2,5 kilometer tekort voor wereldrecord

Verhoeven ondertekent 'grootste kick­boks­con­tract ooit'

22 mei Rico Verhoeven wordt hét uithangbord van Glory, de grootste promotor van de kickbokssport. Hij heeft naar eigen zeggen het 'grootste kickbokscontract ooit' ondertekend bij Glory. ,,We gaan next level'', zei de 28-jarige Brabander vandaag in de ochtendshow van Mattie Valk op Qmusic.