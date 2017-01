Van Gelder: Ik ga voor goud in Tokio

,,Feit is dat ik van de sport houd. Ja, ik ga voor goud. Ik voel me goed voor Tokio en ik ben nog niet klaar. Ik ga wel per jaar bekijken hoe het loopt'', zei de Brabander vandaag in het televisieprogramma RTL Boulevard.

Van Gelder, die vandaag een gastles gaf in de sportschool van Arie Boomsma, werd in augustus door chef de mission Maurits Hendriks naar huis gestuurd na een avondje stappen. ,,Ik heb dat nu een plekje kunnen geven. Ik heb er veel gesprekken met betrokkenen over gehad. Ik heb het achter me gelaten en ik wil nu doorgaan. Het is niet fijn om daar steeds aan herinnerd te worden'', aldus Van Gelder.