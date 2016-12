Van Gerwen: Liever tegen Phil dan tegen Barney

De twee dartsmastodonten staan vrijdagavond tegenover elkaar, nadat Mighty Mike zijn kwartfinalepartij tegen de Noord-Ier Daryl Gurney heeft afgewerkt.



,,Die moet ik natuurlijk wel winnen, maar als ik eerlijk ben kom ik daarna dan het liefst Phil Taylor tegen. Dat is toch de grootste darter ooit. Ik ben benieuwd of hij het nog kan laten zien tegen de beste darter ooit.''



Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Mighty Mike, ook al kwam hij met horten en stoten over de finish tegen Webster na een flitsende start. ,,Ook Darren gooide weer heel goed tegen mij, zoals Cristo Reyes dat in de tweede ronde deed. Daar moet ik mee omgaan. En het is me weer gelukt om op de belangrijke momenten goede pijlen te gooien.''



Natuurlijk weet Van Gerwen nog dat hij zijn laatste nederlaag leed tegen... Daryl Gurney. ,,Dat was in een partij met een kort format. Nu gaan we om vijf gewonnen sets spelen. Dat is in mijn voordeel. Ik denk niet dat hij dan weer wint. Ik ga voor een clean sweep in ieder geval'', doelend op een 5-0 overwinning.



De Vlijmenaar sprak nog maar eens uit dat hij één doel heeft op dit WK: ,,En dat is dat ik straks met die beker in mijn handen sta. Niks anders.''