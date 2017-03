MvG maakt oranjefeest compleet ondanks valse start

Door Sjors Tanis



Het was de apotheose van een heerlijke dartsavond in Ahoy Rotterdam: de wedstrijd tussen de huidige wereldkampioen Van Gerwen en zestienvoudig wereldkampioen Taylor. Van Gerwen, nog ongeslagen in deze editie van de Premier League, moest en zou winnen voor eigen publiek.



Eén triple

Maar het begin was precies zoals men Van Gerwen niet kent. Met één score met één triple in vijf beurten was het voor de man uit Vlijmen een slechte start. Taylor, die duidelijk niet onder de indruk was van het gefluit dat zo nu en dan uit het publiek te horen was, liep snel uit naar een 3-0 voorsprong.



Paniek kende Van Gerwen niet. Ook niet voor eigen publiek bij een 3-0 achterstand. IJzig koel zette de titelhouder zich op het scorebord, brak hij Taylor en stond het even later weer gelijk: 3-3. Het was duidelijk opwarmen voor Mighty Mike, na een gemiddelde van 70 in de eerste leg stond hij na zes legs gemiddeld zo'n honderd punten te gooien met drie pijlen.



Onder luid gejuich pakte Van Gerwen zijn vierde leg op rij en stond hij voor het eerst op voorsprong in Ahoy. Taylor begon minder te spelen, terwijl Van Gerwen de hoge scores steeds vaker wist te gooien. Van 4-3 werd het 5-4, waarna de nummer één van de wereld, mede door missers van Taylor, op matchpoint kwam: 6-4.



Uitgefloten

Taylor, die in de laatste leg werd uitgefloten door het publiek, kon in de laatste leg geen vuist meer maken, waardoor Van Gerwen de zege greep en nog zonder nederlaag is in de Premier League.



Koploper Peter Wright rekende vrij eenvoudig af met Dave Chisnall. Wright, die de laatste weken in topvorm verkeerde, was in Rotterdam niet op zijn best en miste veel dubbels, maar Chisnall wist niet te profiteren. De Schotse lijstaanvoerder won met 7-4 en blijft dus ook na zeven speelronden de nummer één.



Jelle Klaasen begon de avond in Ahoy tegen James Wade. Het publiek was bij de opkomst met veel gejuich duidelijk te horen, maar al snel werd het volume bij de supporters minder. Klaasen, die uitkwam op een matig gemiddelde van 86, keek vanaf het begin van de wedstrijd tegen een achterstand aan. Een paar kansen op de aansluiting bij 5-3 werden gemist, waardoor Wade uit kon lopen en met 7-3 won. Door de nederlaag blijft Klaasen hekkensluiter en is de kans op uitschakeling na negen speelronden heel dichtbij.



Lastig

De Nederlandse fans hoopte na de nederlaag van Klaasen op een overwinning van Raymond van Barneveld. Vooraf leek dat lastig te worden, want Barney speelde tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De Hagenaar speelde echter geweldig, gooide een gemiddelde van 105 en liet geen spaan heel van de Schot: 7-2. Door de zege gaat Van Barneveld over Anderson in de stand en blijft hij meedoen om een plek bij de eerste vier, die recht geeft op de play-offs.



Voor Kim Huybrechts lijkt zijn Premier League-debuut ook tot 'maar' negen speelronden te gaan. De Belg verloor de belangrijke wedstrijd tegen Adrian Lewis met 7-3. Huybrechts kwam op een 3-1 voorsprong, maar zag de Engelsman vervolgens zes legs op rij winnen. Na de volgende twee speelronden vallen de twee laagst geklasseerde spelers af en dat lot is voor zowel Klaasen als Huybrechts al bijna verzegeld.Stand na zeven speelronden



Uitslagen Premier League Darts, speelronde 7

Taylor - Van Gerwen 4-7

Huybrechts - Lewis 3-7

Van Barneveld - Anderson 7-2

Wright - Chisnall 7-4

Wade - Klaasen 7-3



Stand

1. Wright 7-11 (44-33)

2. Van Gerwen 6-10 (40-28)

3. Wade 7-8 (43-38)

4. Van Barneveld 7-8 (39-38)

5. Lewis 7-7 (38-36)

6. Taylor 7-7 (40-39)

7. Anderson 7-7 (39-38)

8. Chisnall 8-6 (36-46)

9. Huybrechts 7-3 (35-46)

10. Klaasen 7-3 (32-44)