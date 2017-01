Van Gerwen met hoogste gemiddelde ooit naar finale

De 27-jarige Brabander versloeg de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag in de halve finale in Londen met 6-2 (0-3 3-2 3-1 1-3 3-1 3-1 3-1 3-1). Van Gerwen maakt maandag met titelverdediger Gary Anderson uit wie de wereldkampioen van 2017 wordt.



Van Gerwen haalde een oud record uit de boeken. Met 114.05 gemiddeld met drie pijlen verbeterde de Brabander het hoogste WK-moyenne ooit in een partij. Dat was in handen van Phil Taylor met 111.



Ook een Van Barneveld in topvorm kon echter niet op tegen Van Gerwen, die een duizelingwekkend gemiddelde haalde van ruim 114 punten per beurt. De nummer één van de wereld besliste de partij door twee pijlen in de dubbel 18 te gooien. Van Gerwen nam tevens een beetje revanche voor zijn nederlaag vorig jaar in de derde ronde van het WK tegen 'Barney'.



De twee Nederlandse dartsgrootheden stuwden elkaar zondagavond op naar een ongekend hoog niveau. Ze gooiden samen 29 keer de maximale score van 180 punten. Van Barneveld maakte vooral in de eerste sets grote indruk, met hoge finishes van onder meer 107, 131 en 160. De 49-jarige Hagenaar, die de laatste vier had bereikt met overwinningen op de Engelse topdarters Adrian Lewis en Phil Taylor, gooide aanvankelijk al zijn dubbels raak.



,,Raymond speelde ook geweldig. Ik moest mijn beste spel spelen om van hem te winnen vanavond'', aldus Van Gerwen. ,,Maar nu wacht nog 1 heel belangrijke wedstrijd. Iedereen weet dat ik hier maar met één doel naartoe ben gekomen. Dit is natuurlijk wel een droomfinale voor iedereen, de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst. Jammer dat ik de negendarter net niet gooide. Ik had iets langer moeten wachten met die laatste pijl, denk ik. Maar dat geeft niet. De winst telde en die is binnen.''



De wereldkampioen van 2014 heeft maar één missie in Londen. 'Mighty Mike' won dit seizoen bijna alle toernooien waaraan hij meedeed en wil op het WK de kroon op het werk zetten. Alleen met de wereldtitel neemt hij genoegen. De Brabander moet daarvoor maandag afrekenen met Anderson, de wereldkampioen van de afgelopen twee jaar. De Schot bereikte zondag voor de derde keer op rij de finale van het WK door landgenoot Peter Wright te verslaan (6-3).



WK darts, uitslagen

Anderson (Sch, 2) - Wright (Sch, 3) 6-3

Van Gerwen (Ned, 1) - Van Barneveld (Ned, 12) 6-2