Van Gerwen pakt 17de titel van het jaar

Vijf voorbeelden waarom topsport ook hartverwarmend is

12:46 De triatlonbroers Brownlee gingen de afgelopen dagen de wereld over. Oudere broer Alistair hielp zijn zwalkende broertje Jonathan over de finish om de wereldtitel veilig te stellen. Ook in andere sporten zijn talloze hartverwarmende gebeurtenissen te vinden. Een kleine selectie.