Van Gerwen stelt orde op zaken

Door Pim Bijl

Was Michael van Gerwen misschien moe? Zat hij soms in een dipje? Voor het eerst in jaren van dominantie werd er even heel licht getwijfeld aan zijn ongenaakbaarheid. Nergens voor nodig, bleek vanavond. Want de 27-jarige Nederlander maakte in Nottingham korte metten met de plotseling rondzoemende vragen in de dartswereld rond zijn persoon. De nummer 1 van de wereld rekende keurig af met Peter Wright. Het werd 3-7.

Even leek het zelfs een one man show te worden. Hij liep bijzonder snel uit op de kleurrijke clown die voor een roze outfit had gekozen. Vooral de finish van 170 in de vierde leg was indrukwekkend en leverde een feest in de volle zaal op. Na de 0-6 verslapte Van Gerwen iets. Hij was minder secuur op zijn dubbels. Wright kwam terug tot 3-6, maar aan het eind van de avond bleef de boodschap van de man uit Vlijmen duidelijk: met zijn vorm is niets mis. Het weekeinde in Wigan stond op zichzelf.

Televisietoernooien

Hij kon er vooraf wel om lachen bij het traditionele rondje langs de camera’s waar hij nog eens terugblikte op de drie nederlagen tijdens de UK Open qualifiers. Zowel op de vrijdag, zaterdag als zondag vloog hij uiteindelijk vroegtijdig uit het kwalificatietoernooi. De man die 33 maal achter elkaar had gewonnen, verloor ineens van Ritchie Edhouse, Steve Beaton en Peter Wright. Balen, maar de boog kan niet altijd gespannen staan, vertelde de ontspannen en goedgehumeurde Van Gerwen tegen RTL. ,,Uiteindelijk gaat het om de televisietoernooien. De rest is bijzaak.”

Op dat podium haalde hij zijn vertrouwde niveau. Lang stevende hij af op een heuse demonstratie tegen de nummer 3 van de wereld, maar na de eerste zes legs verloor hij iets van zijn concentratie. ,,Ik speelde niet fantastisch’’, zei Van Gerwen daarom na afloop. ,,Dat mag niet. Je moet hem dan gewoon met 7-0 wegpoetsen. Maar ik kan niet klagen toch?”

Een brede glimlach vol bravoure volgde. Groots was het uiteindelijk niet. Zeer goed wel. De balans na de avond in Nottingham is dan ook positief. Als het er echt om gaat, en alle ogen op hem gericht zijn, verzaakt Van Gerwen niet en is hij op de afspraak. Daar verandert een ongewoon weekendje in Wigan niets aan.

