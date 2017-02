Van Gerwen: Taylor had eerder moeten stoppen, hij is te oud

Minister Schippers wil niet in gesprek met NOC*NSF over limieten atletiek

15:40 Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voelt zich niet geroepen om in gesprek te gaan met NOC*NSF en de Atletiekunie over de limieten in de atletiek. Dat laat Schippers weten in haar reactie op de Kamervragen die SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen.