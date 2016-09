Van Rhijn na tweede goud: Ik wilde geen Duits volkslied

Als een getergde poema staat ze aan de start in het Olympisch Stadion van Rio, dat de atleten op de laatste avond van deze Paralympische Spelen een sfeervol uitgeleide geeft. ,,Ik baalde van de series, ik was hartstikke teleurgesteld in mezelf,'' zegt ze na het goud over de ochtendsessie, waarin ze zich slechts als vierde en in 13.31 plaatst voor de finale. De beste tijd (12.93), van de Britse Sophie Kamlish, die in de ochtendlucht van Rio zelfs een wereldrecord in de klasse T43 (enkele amputatie) loopt, verontrust haar dan weer niet. ,,Ik kan dat ook lopen, hoor. Ik wist gewoon dat ik veel beter kan dan ik 's ochtends had laten zien, maar dat ik daarvoor alle agressie op moest roepen die ik in me heb.''



Dat lukt, al lijkt het er niet meteen op. Tot ongeveer halverwege ligt de Nederlandse zevende. ,,Oh, was het weer zover?,'' grapt ze. ,,Maar ik was juist wel heel goed weg, dat voelde ik, dat wist ik.'' Dat ziet langs de baan ook haar coach Purcy Marte. ,,Haar reactie bij de start was goed, ze bleef ontspannen lopen en ze finishte heel goed. Ik heb me geen moment zorgen gemaakt,'' zegt hij kalmpjes in de catacomben van het stadion, voordat hij zijn pupil op zich af ziet rennen en naar haar toestuift.