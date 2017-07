Vedette Bosh vertrek bij Miami Heat

Bosh heeft het afgelopen seizoen geen enkele wedstrijd gespeeld. In het seizoen daarvoor kwam zijn carrière vrij abrupt in gevaar doordat er bloedproppen in zijn longen werden aangetroffen.

De 33-jarige Bosh speelde zes zeer succesvolle seizoenen bij Miami Heat en had een groot aandeel in de NBA-titels in 2012 en 2013. Hij wilde vorig jaar september zijn rentree maken, maar doorstond de fysieke test niet voorafgaande aan het seizoen.

Hoewel de speler nog een doorlopend contract had bij Heat, is hij akkoord gegaan met de ontbinding en zijn er afspraken gemaakt over de salarisafwikkeling. Daarbij gaat het om tientallen miljoenen dollars.