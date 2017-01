Venus Williams na veertien jaar weer in finale Melbourne

Williams haalde veertien jaar geleden voor de eerste keer de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze verloor toen van haar zus Serena. De twee kunnen zaterdag opnieuw tegenover elkaar komen te staan als Serena in haar halve finale wint van de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni.



Venus Williams werd vorig jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld, maar is dit jaar aan een fraaie reeks bezig. In de halve eindstrijd kreeg ze wel veel tegenstand van Vandeweghe. Ze moest de eerste set in de tiebreak afstaan. In de tweede set kreeg Vandeweghe ook veel kansen om Williams te breken, maar benutte haar mogelijkheden niet. De ervaren Williams wist wel toe te slaan en trok de tweede set met 6-2 naar zich toe. Ook in de derde set bleef Vandeweghe vechten voor haar kansen, maar Williams bleef overeind.



De emotionele Williams was dolblij nadat ze het winnende punt had geslagen. ,,Dit betekent zoveel voor mij. Zij speelde zo goed. Het is geweldig om deze partij te winnen. Dit is meer dan de kers op de taart en meer dan waar ik ooit van heb durven dromen.''



Williams stond in 2009 op Wimbledon voor het laatst in de finale van een grandslamtoernooi. Ze won in totaal zeven grandslamtitels. Haar laatste succes behaalde ze in 2008 op Wimbledon.