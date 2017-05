Verhoeven geeft Lazaar geen schijn van kans

Hui­ve­ring­wek­ken­de crash Miller bij training MotoGP

20 mei Huiveringwekkende beelden vandaag bij de MotoGP van Frankrijk. De Australische coureur Jack Miller vliegt tijdens de vierde vrije training uit de bocht en knalt met zijn Honda met hoge snelheid de bandenmuur in. Wonder boven wonder komt de 22-jarige coureur, die twaalfde staat in de stand om het wereldkampioenschap, er zonder kleerscheuren vanaf.