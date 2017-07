Verhoeven treft rivaal Ben Saddik in december

In 2011 werd Verhoeven verslagen door de Marokkaanse Belg Ben Saddik, die hem destijds een flinke leverstoot gaf. De rivaliteit uit 2011 is altijd gebleven tussen de twee, Ben Saddik daagde Verhoeven in maart opnieuw uit. Die partij zou eigenlijk in mei in Den Bosch op de rol staan, maar Ben Saddik (de nummer 4 van de Glory-ranglijst) moest afzeggen omdat hij een scooterongeluk op vakantie had.