Verliefde De Goede stopt een jaar en gaat naar Zuid-Afrika

Daar komt bij dat De Goede ervaring heeft met het post-olympische zwarte gat. Na het goud van Peking had ze er behoorlijk last van. Dat ene grote doel was ineens weg en maakte plaats voor een onbestemde leegte.



Vier jaar later na Londen ving ze dat op door eerst met een deel van de selectie op een korte vakantie te gaan en in de winter drie maanden door Australië en Nieuw-Zeeland te reizen met collega-international Lidewij Welten. Het hoofd moest leeg, ze moest zich opladen voor weer een olympische cyclus.



,,Dat is heel goed voor me geweest. Hoewel de timing om zo lang weg te gaan nooit goed is, is dit wel het beste moment, na de Spelen. We hebben komende winter ook geen groot toernooi met het Nederlands team."



Verplicht

Dus vertelde de middenvelder haar club Amsterdam en de staf van Oranje over haar plan. ,,Leuk is het misschien niet, maar ze hebben er ook niets aan om een ongelukkige Eva verplicht te laten hockeyen, bij wijze van spreken. Ik hoop daarna weer drie jaar te vlammen en richt me op de Spelen van Tokio in 2020. Stoppen is nooit een optie geweest. Ik vind het nog te leuk."



In Zuid-Afrika, waar ze al drie keer was, wil De Goede tot slot ook haar lichaam sterker maken. Ze heeft chronische schouder- en liesklachten, die waarschijnlijk niet meer verdwijnen. ,,Maar door rust te nemen en daarna veel te trainen kan ik alles eromheen wel sterker maken, denk ik."



Ze gaat, voor de duidelijkheid, in Zuid-Afrika niet met een cocktail en een hamburger op het strand liggen. ,,Ik wil gaan surfen, wakeboarden, tennissen, golfen. Sporten die je normaal niet kan doen. En genieten van het relaxte leven daar. En misschien ga ik er ook wel hockeyen, dat laat ik nog even open."



Grote wissel

Omdat ze sinds eind 2013 niet vaak pijnvrij heeft gespeeld, verloor De Goede zo nu en dan het plezier in het hockey. En ze merkte dat dat ook een grote wissel trok op haar leven, aangezien dat helemaal om de sport heen is gebouwd. ,,Ik ben een doorzettertje, maar heb de afgelopen tien jaar veel van mezelf gevraagd, fysiek en mentaal. Ik wil in Zuid-Afrika als mens groeien", zegt ze. ,,Maar het wordt geen grote 'Wie-is-Eva-buiten-het-hockey-zoektocht', hoor."