Vette prijs van bijna €50.000 voor handboogschutter

VS ten koste van Duitsland naar laatste vier Fed Cup

7:38 De Amerikaanse tennissters hebben de laatste plek in de halve finales van de Fed Cup bemachtigd. Op het eiland Maui in Hawaï rekende 'Team USA' af met Duitsland: 4-0. Eén enkelspel werd niet afgewerkt, omdat Julia Görges geblesseerd was. Duitsland moest het stellen zonder kopvrouw Angelique Kerber.