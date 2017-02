Vetter niet naar EK indoor

VIDEO: Eerste halvefinalist in Ahoy Berdych geniet van Rotterdam

16:31 Tomas Berdych is blij om terug te zijn in Rotterdam, waar hij in 2014 al het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn naam schreef. De als vierde geplaatste Tsjech was vanmiddag in de kwartfinales te sterk voor de Slowaakse titelverdediger Martin Klizan: 6-3 en 6-3.