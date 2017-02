VIDEO: Bertens trekt Fed Cup-stand gelijk na kraker

Superieure Kramer is Bergsma de baas op 10.000 meter

16:11 Sven Kramer heeft in het Zuid-Koreaanse Gangneung op grootse wijze zijn wereldtitel op de 10.000 meter geprolongeerd. De Fries noteerde in de voorlaatste rit een nieuw Nederlands record (12.38,89). Deze supertijd was te machtig voor provinciegenoot Jorrit Bergsma, die zich in de slotrit tevreden moest stellen met zilver (12.43,95). De Duitser Patrick Beckert pakte brons (12.52,76).