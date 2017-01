Buttler laat Bull-fans even aan legende Jordan denken

Basketballer Jimmy Butler bracht maandag de fans van Chicago Bulls in vervoering met een topscore van 52 punten in de met 118-111 gewonnen wedstrijd tegen Charlotte Hornets in de NBA. Hij was de eerste speler van de Bulls na de legendarische Michael Jordan die meer dan 50 punten maakte in een thuiswedstrijd.

De speler had zelf niet in de gaten dat hij oude tijden deed herleven voor de fanatieke fans. ,,Ik was gewoon lekker aan het basketballen en had geen idee hoeveel punten ik had gemaakt. Totdat mijn teamgenoot Michael Carter-Williams me wees op de score en riep: Joho, je zit aan de vijftig.''

Butler heeft een belangrijke taak bij de Bulls. Hij moet voor de rake worpen zorgen omdat vedette Dwyane Wade geblesseerd is.