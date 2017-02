VIDEO: Coach Hari verwacht 'eind dit jaar' gevecht tegen Verhoeven

Hari en Verhoeven zouden eigenlijk al in mei hun gevecht van 10 december overdoen, maar dat zit er na de definitieve gevangenisstraf voor Badr niet meer in. ,,We waren al aan het praten over 13 mei'', zei Mike Passenier over het tweede gevecht tussen Hari en Verhoeven, maar door die zaak kan dat niet door gaan. Dus ik denk dat het nu het einde van het jaar wordt.''



In december moest Hari het 'Gevecht van de Eeuw' in Oberhausen staken door een breuk in zijn arm. Rico won door de opgave, maar de tweeregelden nog diezelfde avond een herhaling.