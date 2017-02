VIDEO: Federer kijkt uit naar samenspel met Nadal bij 'Ryder Cup van tennis'

De Laver Cup is de strijd tussen de beste tennissers van Europa en die van de rest van de wereld. Het toernooi is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver en is een een bedenksel van het management van Federer, de Australische tennisbond en de Braziliaanse zakenman Jorge Paulo Lemann.



,,We zouden heel graag vaker samen willen spelen, maar tennis is behalve in het dubbelspel een individuele sport. Daarom kijk ik er erg naar uit om de 'wicked forehand' van Rafa en de 'big serve' van Tomas te steunen", aldus Federer.



De teams bestaan uit zes tennissers en het is de bedoeling dat het toernooi elk jaar wordt gespeeld, behalve in de jaren dat er Olympische Spelen. De eerste editie wordt in Praag afgewerkt en duurt van 22 tot 24 september. De twee teams krijgen captains die vier tennissers selecteren op basis van de wereldranglijst en twee vrije keuzes maken. Deelname is voor tennissers niet verplicht.



Ter illustratie: in de top-10 van de wereldranglijst staan acht Europese tennissers. ,,Europa's team is favoriet", aldus Federer. ,,Maar ook het andere team gaat kansen krijgen."



Federer ging op de persconferentie ook in op de periode na zijn sensationele winst van de Australian Open. De Zwitser speelde sindsdien nog geen toernooi. ,,Het was erg fijn om niet gelijk aan de bak te moeten. Zo kon ik nog lang genieten van de zege in Australië en het was fijn om thuis in Zwitserland te zijn."