VIDEO: Goffin finalist na winst op Franse qualifier Herbert

Weer verlies honkballers in aanloop naar WBC

0:47 De Nederlandse honkballers hebben ook hun tweede oefenwedstrijd in de aanloop naar de World Baseball Classic (WBC) verloren. De Europees kampioen moest in Tucson buigen voor de Koreaanse club NC Dinos: 9-10. Oranje, dat zich in Arizona voorbereidt op het prestigieuze toernooi waaraan ook spelers uit de Major League meedoen, had een dag eerder al verloren van KT Wiz (2-5).