VIDEO: Haase eindelijk weer naar tweede ronde in Ahoy

Haase leverde in de hele partij tegen zijn dubbelpartner geen enkele keer zijn service in. Zelf benutte hij één van zijn in totaal dertien breakpoints. In de tweede set viel de tiebreak in zijn voordeel uit.



Voor Haase was het lang geleden dat hij een wedstrijd wist te winnen bij het ABN Amro-toernooi. Bij zijn laatste zes deelnames sneuvelde hij telkens in de eerste ronde. Een plaats in de kwartfinale in 2008 is het beste resultaat van de Hagenaar in Rotterdam. In de jaren erna strandde hij telkens in de eerste ronde, en twee keer ontbrak Haase in Rotterdam.



In de volgende ronde wacht Haase mogelijk een ontmoeting met de Belgische topper David Goffin. De nummer drie van de plaatsingslijst moet dan wel eerst zien af te rekenen met de Rus Andrey Kuznetsov.