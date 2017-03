VIDEO: Harden leidt Houston met triple-double langs Cavs

Met 38 punten, 11 assists en 10 rebounds had Harden een groot aandeel in de zege van 117-112. Daarmee trad hij uit de schaduw van LeBron James, de ster van de Cavs. Cleveland lijkt het in de NBA even helemaal kwijt. De Cavs incasseerden bij Houston Rockets alweer de vierde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden.



Voor Harden was het al de zestiende keer dit seizoen dat hij een zogeheten triple-double liet aantekenen. De bebaarde vedette van de Rockets nam zijn ploeg tegen Cleveland Cavaliers in het derde kwart bij de hand. Met elf punten zorgde Harden ervoor dat een achterstand werd omgebogen in een voorsprong, die de thuisclub in het laatste kwart met succes verdedigde.