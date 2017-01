VIDEO: 'Ik ben niet goed genoeg meer'

Nog één schip voor Van Gerwen

12:13 Michael van Gerwen roeptoetert al het hele WK dat hij de beste darter ooit is. Dat klopt. Maar door het veelvuldig te verkondigen, legt hij zichzelf welhaast de verplichting op om met de wereldtitel naar huis te komen. Hij is er dichtbij. De laatste horde is vanavond de regerend wereldkampioen, Gary Anderson.