VIDEO: James wint van Westbrook in NBA

Amerikaan So wint prestigieus toernooi in Wijk aan Zee

29 januari De Amerikaanse schaker Wesley So heeft vandaag het internationale toernooi van Wijk aan Zee in stijl op zijn naam geschreven. De 23-jarige So, geboren op de Filipijnen, won in de dertiende en laatste ronde van Ian Nepomniatsjtsji uit Rusland en stelde daarmee de eindzege veilig.