VIDEO: Knicks sluit roerige week af met zege op Spurs

Carmelo Anthony tekende bij de Knicks voor 25 punten. De 32-jarige Amerikaan was eerder in de week nog onderwerp van een cryptisch en veelbesproken bericht dat voorzitter Phil Jackson van zijn club op Twitter zette. Het versterkte de geruchten over een mogelijk vertrek van Anthony uit New York. Op woensdag werd oud-speler Charles Oakley uit Madison Square Garden gezet, nadat hij op de tribune ruzie had gemaakt met eigenaar James Dolan van de Knicks. Na al die ophef en vier nederlagen op rij had de geplaagde ploeg uit New York zondag eindelijk weer eens wat te vieren.