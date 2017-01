VIDEO: LeBron James helpt Cavs aan broodnodige zege

Het verschil was kleiner dan nodig. De 'Nets' maakten in het laatste kwart liefst 43 punten toen de thuisploeg het wel geloofde. Een scenario dat zich ook bij de vorige drie ontmoetingen tussen beide teams voordeed. Ook toen maakte Brooklyn in het vierde en laatste deel meer dan 40 punten. De nederlaag van vrijdag was de vierde op rij, de vijftiende in een serie van zestien.



San Antonio Spurs, na Golden State Warriors de best presterende ploeg in de Western Conference van de NBA, liep in New Orleans tegen een verrassende nederlaag op. De Pelicans waren met 119-103 de baas, mede dankzij Jrue Holiday, die uitkwam op 23 punten en 11 assists. De Spurs hadden de laatste vijf duels gewonnen en kregen niet eerder dit seizoen 119 punten of meer tegen.