VIDEO: Oranje na dubbelspel zeker van zege op Zweden

Het Nederlandse Daviscupteam komt ook volgend jaar uit in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone. Captain Jan Siemerink zag Jean-Julien Rojer en Robin Haase zaterdag in en tegen Zweden het dubbelspel winnen. Na de twee zeges in het enkelspel van vrijdag kwam Oranje daarmee op een niet meer te achterhalen 3-0-voorsprong, waarmee handhaving op het één na hoogste niveau een feit was.

Rojer en Haase, op de Spelen van Rio gestrand in de eerste ronde, waren op het gravel van het Zweedse Bastad duidelijk te sterk voor Isak Arvidsson en Fred Simonsson. De Nederlanders rekenden in drie (7-5 6-2 6-3) sets af met hun opponenten, die vrijdag niet in actie waren gekomen. Voor Haase gold dat wel, hij verving zaterdag de eerder aangewezen Tim van Rijthoven. Zondag volgen er nog twee enkelspelen.

Thiemo de Bakker had Nederland vrijdag op voorsprong gezet met een zege in vijf sets op Elias Ymer. Haase versloeg later die dag diens jongere broer Mikael waarmee klassebehoud al nabij was. Rojer en Haase zagen een dag later Arvidsson en Simonsson in de eerste set lang bijblijven. De eerste break pakte het Oranjekoppel in de elfde game, afgemaakt door Haase met een knappe lob. Rojer serveerde daarna de set uit.