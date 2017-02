VIDEO: Pierce neemt met nederlaag afscheid van 'zijn' Boston

Van Gerwen verliest voor derde keer op rij

5 februari Michael van Gerwen is zijn topvorm even kwijt. De Brabantse wereldkampioen darten incasseerde ook zondag weer een nederlaag in de kwalificaties voor de UK Open. 'Mighty Mike' verloor in de kwartfinale van Peter Wright, de doorgaans bont uitgedoste Schot tegen wie Van Gerwen zestien partijen op rij ongeslagen was. Wright versloeg de Nederlandse favoriet met 6-4.