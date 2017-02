VIDEO: 'Rico kan vechtsport niet in zijn eentje dragen'

Koolhof en Middelkoop verslaan broers Zverev

17:29 Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop hebben de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam bereikt. De Nederlandse tennissers waren vandaag in de eerste ronde in Ahoy met 6-3 6-4 te sterk voor de Duitse broers Alexander en Mischa Zverev.