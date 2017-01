VIDEO: Rico Verhoeven daagt Remy Bonjasky uit

'Testrijder' Stoner verrast in eerste training MotoGP

17:21 Motorcoureur Casey Stoner heeft vandaag het veld in de MotoGP verrast in de eerste officiële training van het jaar. De Australiër was op een Ducati de snelste op het circuit van Sepang in Maleisië. Hij troefde erkende hardrijders als Andrea Dovizioso, Valentino Rossi en Marc Márquez af.