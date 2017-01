VIDEO: Spectaculaire rally in finale

De Japanse tandem dwong het Deense duo in het midden van de tweede set letterlijk op de knieën, waarna de badmintondemonstratie werd voortgezet op de grond. Een lang punt van dik 30 seconden. Meer dan de moeite waard om er even voor te gaan zitten! Voor de kenners: de winst in deze wedstrijd in de World Superseries Finals in Dubai ging weinig verrassend naar Kamura en Sonoda. Check de beelden van deze monsterlijke rally!