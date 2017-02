VIDEO: west verslaat oost in All Star Game dankzij Davis

De 66e editie van 'West' tegen 'East' in New Orleans eindigde in 192-182, een recordaantal punten. Het betekende de zesde zege in de laatste zeven jaar voor het westen.



Anthony Davis, basketballer van New Orleans Pelicans, vertolkte de hoofdrol in het voor hem vertrouwde Smoothie King Center. Davis maakte liefst 52 punten, een record in de All Star-wedstrijd. Hij overtrof Wilt Chamberlain, die in 1962 tot 42 punten kwam. Davis werd uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van de wedstrijd (MVP).



Russell Westbrook, de man van de vele 'triple-doubles' dit seizoen in de NBA, tekende namens het westen in negentien minuten speeltijd ook nog eens voor 41 punten. Bij de ploeg van het oosten kwamen de meeste punten van Giannis Antetokounmpo (dertig), LeBron James maakte er 23.



De basisopstelling van west: Leonard, Durant, Davis, Harden & Curry.

De basisopstelling van oost: Butler, James, Antetokounmpo, DeRozan & Irving.