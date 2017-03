VIDEO: Westbrook nadert record in NBA

Het 28-jarige boegbeeld van Oklahoma City Thunder heeft nog tien wedstrijden om het record van de nu 78-jarige Robertson te evenaren of zelfs te verbeteren. Overigens moest Westbrook met zijn ploeg wel een nederlaag incasseren in Houston: 137-125. Bij de Rockets was Lou Williams goed op dreef met 31 punten, James Harden tekende voor 22 punten en 12 assists.



Boston Celtics won met 112-108 van Miami Heat en vierde al de 48e zege van het seizoen. Daarmee hebben de Celtics nu één overwinning meer dan titelverdediger Cleveland Cavaliers, dat echter ook een wedstrijd minder verloor en op basis van het winstpercentage nog steeds nipt aan kop gaat in de Eastern Conference. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Boston. ,,Wij willen die eerste plaats'', zei Isaiah Thomas, die tegen de Heat voor 30 punten tekende.



Golden State Warriors, de koploper in het westen, schreef tegen Memphis Grizzlies de 59e zege van het seizoen bij: 106-94. Klay Thompson (31 punten) en Stephen Curry (21) verzorgden samen bijna de helft van de productie.