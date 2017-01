VIDEO: Zesde wereldtitel Franse handballers

Frankrijk heeft zijn dominantie in het mannenhandbal zondag kracht bijgezet met het veroveren van de zesde wereldtitel. Dat gebeurde in eigen land. Tegenstander Noorwegen kon het in de finale in Parijs in de eerste helft nog bijbenen (17-18), maar zag de topfavoriet in de tweede helft afstand nemen en met 33-26 winnen.